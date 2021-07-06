Tekirdağ'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İKİ KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12'ye çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2'si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.