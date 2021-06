Köpekleri ıslatıp kovalayan öğretim görevlisine dava! 'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor'

'KÖPEKLER 'MAL' DEĞİL CAN'

Şu anda komşusu S.G.K.'nin 'mala zarar vermek' suçundan yargılandığını hatırlatan Yumuşak, "Oysaki o bir can, mal değil. Bir anneydi, bir can taşıyordu. Onlar da doğum yapıyor, onlar da can çekişiyor. Bu canlının 'mal' statüsüne girmesi ve bu şahsın 'mala zarar verme' suçundan yargılanması hangi vicdana, hangi hukuka sığar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben kanun koyuculardan özellikle istirham ediyorum, önümüzdeki hafta Meclis'e gidecekse bu kanun bu tür olayların da dikkate alınmasını istiyorum. Cezalar caydırıcı olmazsa bir sonraki eylemlerinin ne olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan öğretim görevlisi S.G.K. ise köpeklerin apartman garajında bulunmasından rahatsız olduğunu ve kesinlikle zehirlemediğini ileri sürerek, sadece bölgeden uzaklaştırmak için yattıkları yere su döktüğünü söyledi.