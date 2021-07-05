İzmir'de cesedi orman içinde bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürmekle suçlanan Özgür İmal: Suni teneffüs yaptım ancak ölmüştü

Ben de numaranın sahibini aradım ve sanığın yanına gittim. Bize yardımcı oluyor gibi davrandı. Kızıma yardım etmek için telefonunu verdiğini söyledi hatta 'Allah razı olsun' dedim. Karakola bile birlikte gittik. Hiç renk vermedi" diye konuştu.