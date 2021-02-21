PARKTA GENÇ KIZA YANAŞTI

İzmir'de restoran işletmecisi Altan Kınacı'nın 20 yaşındaki lise mezunu kızı Ayşe Nazlı Kınacı, 14 Şubat'ta arkadaşı Özlem'e gitmek üzere evden çıktı. Seferihisar Ürkmez'de oturan Özlem'in evde sevgilisiyle kendisi yüzünden kavga ettiğine şahit olan genç kız, telefonunu evde bırakarak üzüntüyle evden çıktı ve yakınlardaki bir parka gitti.

Burada Ayşe Nazlı'nın ağladığını gören ve Ürkmez'de inşaat işleriyle uğraşan Taylan Özgür İmal, genç kızı teselli etmeye çalışarak aracıyla dolaştırmayı teklif etti. Kınacı ise İmal'dan telefonunu isteyerek arkadaşı Özlem'i aradı ve dışarıda olduğunu, merak etmemesini söyledi.

BABA KARAKOLA GİTTİ

Baba Altan Kınacı ise ertesi gün kızının eve dönmeyişi üzerine kendisini aradı ancak genç kızın telefonunu arkadaşı Özlem açtı. Ayşe'nin evde olmadığını söyleyen Özlem, bir gün önce kendisini bir başka kişinin telefonundan aradığını ve iyi olduğunu söylediğini anlattı. Ve daha sonra genç kızın kendisini aradığı telefon numarasını baba Kınacı'ya verdi. Altan Kınacı'nın aradığı telefona çıkan Taylan Özgür İmal ise, "Ben sadece ricada bulunduğu için parktan arkadaşını araması için ona telefonumu verdim. Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum" karşılığını verdi. Ancak durumdan şüphelenen baba, İmal'ın telefonunu polise bildirdi.