Türkiye'nin en şanslı köyü Sazköy! Rüyaydı gerçek oldu...

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Limanı'nı içinde bulunduran Sazköy, Türkiye'nin en şanslı köyü konumunda. Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kuzey kapısı, ilk mega endüstri bölgesi ve Karadeniz'in ticaret merkezi olan Filyos Liman projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde resmen açıldı.
Filyos Limanı, liman geri sahası yatırımları ve doğalgaz yatırımları ile Karadeniz'in en büyük lojistik üssü olarak değerlendiriliyor. Filyos Liman projesini içinde bulunduran Sazköy, Filyos limanını kuş bakışı görüyor.
Filyos Limanı ile ilk çalışmanın 1998 yılında kamulaşma çalışması ile başladığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, "Aslında proje çok eski bir proje limanla alakalı ilk kamulaşma 1998 yılında yapıldı. O zamandan 2016 yılına kadar bir bekleyiş vardı. 2016 yılında ilk kazma vuruldu ve artık son aşamaya geldi. Köyümüze katkısı istihdam anlamında olmasını bekliyoruz. 1998 yılından 2016 yılına kadar çok göç verdik. Bu göçün geri dönmesini bekliyoruz. Bunun yanında yerlerimiz değerlendi ve bunun gibi belli başlı katkıları oldu. Köyümüze gelen giden çoğaldı ve köyümüzün adı çok duyulmuyordu böyle bir limanı bünyesinde barındıran köy olduk" dedi.