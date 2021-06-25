Türkiye'nin en şanslı köyü Sazköy! Rüyaydı gerçek oldu...





"RÜYAYDI GERÇEK OLDU"

Filyos Liman Projesi 2016 yılı ile birlikte çok hızlı yapımına başlandığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, "Adı üstünde 2. Abdülhamid'in rüyası herkes bu proje hayal gibi ben görmem torunlarım belki görür şeklinde diyaloglar oluyordu. 2016 yılından sonra burada çok hızlı bir çalışma oldu. 4 yıl gibi kısa bir zamanda liman bitirildi. Şu anda serbest bölge, endüstri bölgesi geri sahası ve Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin açıklanmasıyla gaz sahaları kuruluyor. Bu kadar yapılan projelerin ardından bu hayal olmaktan çıktı göz görüyor artık. Bu yaşanan şeyler bizler için çok sevindirici inşallah bundan sonra da bölgemize katkısı olur" dedi.