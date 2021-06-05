Vav TV İzle

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in döneminde hazırlanan Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda yer alan Türkiye'nin 150 yıllık hayali Filyos Limanı dün hizmete alındı. Filyos Endtüstri Bölgesi'nde yer alan limanda Karadeniz'deki doğalgaz çalışmaları için lojistik merkez ve doğalgaz işleme tesisleri yer alıyor.Filyos Vadisi Projesi'yle doğrudan 8-10 bin, dolaylı olarak ise 20-25 bin kişiye varan yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.

05.06.2021 09:25 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:36
Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

TPAO'nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları da karşılanacak. Karadeniz'den çıkarılacak doğalgazın, 2023 yılında Filyos Limanı'ndan karaya ulaştırılması hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanının yer aldığı Filyos Vadisi Projesinde de hızla sona geliniyor. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olması hedeflenen havzada,597 hektar alan içerisinde orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip yatırımlar yer alacak.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

Filyos Vadisi havzası karayolu, havayolu, demiryolu ve Filyos limanının yer aldığı çok alternatifli taşımacılık imkanına da sahip. Filyos vadisi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük entegre yassı ve uzun mamul demir-çelik üreticilerinden olan Erdemir ve Kardemir fabrikalarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

ALTERNATİF ULAŞIM AĞLARI
Filyos limanı ile deniz taşımacılığının öne çıkacağı projede demiryolu da bir başka alternatif olacak. Proje alanının hemen yanından Ankara'dan Zonguldak'a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

İhale süreçleri devam etmekte olan Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi de Filyos'u Marmara Bölgesi'ne bağlayacak.Proje bölgesine 5 dakikalık mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak Havalimanı bulunuyor. Proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 km mesafede yer alıyor.