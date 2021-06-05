Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak

Filyos Vadisi havzası karayolu, havayolu, demiryolu ve Filyos limanının yer aldığı çok alternatifli taşımacılık imkanına da sahip. Filyos vadisi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük entegre yassı ve uzun mamul demir-çelik üreticilerinden olan Erdemir ve Kardemir fabrikalarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.