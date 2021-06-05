Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi! Filyos Limanı 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in döneminde hazırlanan Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda yer alan Türkiye'nin 150 yıllık hayali Filyos Limanı dün hizmete alındı. Filyos Endtüstri Bölgesi'nde yer alan limanda Karadeniz'deki doğalgaz çalışmaları için lojistik merkez ve doğalgaz işleme tesisleri yer alıyor.Filyos Vadisi Projesi'yle doğrudan 8-10 bin, dolaylı olarak ise 20-25 bin kişiye varan yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.
İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanının yer aldığı Filyos Vadisi Projesinde de hızla sona geliniyor. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olması hedeflenen havzada,597 hektar alan içerisinde orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip yatırımlar yer alacak.
Filyos Vadisi havzası karayolu, havayolu, demiryolu ve Filyos limanının yer aldığı çok alternatifli taşımacılık imkanına da sahip. Filyos vadisi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük entegre yassı ve uzun mamul demir-çelik üreticilerinden olan Erdemir ve Kardemir fabrikalarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.