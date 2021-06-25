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    • Yaşam
    • 25.06.2021 15:09
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    • 25.06.2021 15:18
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    Kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. damadının cinsel saldırısına uğradı

    İstanbul Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. damadının cinsel saldırısına uğradı. Gözaltına alınan damat Gökhan N. ise eşi ve annesinin kendisine komplo kurduğunu söyledi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Gökhan N. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gökhan N.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

    Damattan kayınvalideye cinsel saldırı

    Son dakika haberi... İstanbul'da ikamet eden 65 yaşındaki Türkan G., kızı ve damadının Büyükçekmece'deki evine ziyarete gitti. Geceyi kızının evinde geçirecek olan Türkan G.'ye kızı salonda yatak yaptı. Milliyet'in haberine göre anne Türkan G., sabah saatlerinde bacağında bir el hissedince uyandı. Damadını bacağını okşarken gören Türkan G. şok geçirdi.

    Yataktan kalkmaya çalışan ancak kollarından tutan damadının engeli ile karşılaşan Türkan G. bağırınca kızı Çiğdem N. Odaya girdi. Annesini kurtaran Çiğdem N. ve annesi soluğu karakolda aldı.

    "SUS İŞARETİ YAPTI"
    Polise ifade veren Türkan G., uyuduğu sırada damadının bacağını okşadığını, uyanıp ne yaptığını sorduğunda da, "sus" işareti yaparak eylemine devam ettiğini anlattı. Kaçmaya çalıştığını ancak damadı Gökhan N.'nin kollarından tutarak duvara yasladığını anlatan Türkan G., damadının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

        "KARIM VE ANNESİ BANA KOMPLO KURDU"
        Kızı Çiğdem N. De alınan ifadesinde odaya girdiğinde kocasının çıplak olduğunu ve annesini duvara sıkıştırdığını gördüğünü söyledi. İfadelerin ardından gözaltına alınan damat Gökhan N. İse suçlamaları kabul etmeyerek karısı ve annesinin kendisine iftira attıklarını söyledi. Olay günü birlikte kahvaltı yaptıklarını ve eşinin ayrılmak istediğini söylediğini anlatan Gökhan N., "Eşim, annesi ve teyzesi bana komplo kurdular" dedi.

        10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        İfadesinin ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Gökhan N. hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Gökhan N. hakkında, "basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gökhan N.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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