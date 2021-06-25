Kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. damadının cinsel saldırısına uğradı

"KARIM VE ANNESİ BANA KOMPLO KURDU"

Kızı Çiğdem N. De alınan ifadesinde odaya girdiğinde kocasının çıplak olduğunu ve annesini duvara sıkıştırdığını gördüğünü söyledi. İfadelerin ardından gözaltına alınan damat Gökhan N. İse suçlamaları kabul etmeyerek karısı ve annesinin kendisine iftira attıklarını söyledi. Olay günü birlikte kahvaltı yaptıklarını ve eşinin ayrılmak istediğini söylediğini anlatan Gökhan N., "Eşim, annesi ve teyzesi bana komplo kurdular" dedi.