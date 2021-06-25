Kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. damadının cinsel saldırısına uğradı

Son dakika haberi... İstanbul'da ikamet eden 65 yaşındaki Türkan G., kızı ve damadının Büyükçekmece'deki evine ziyarete gitti. Geceyi kızının evinde geçirecek olan Türkan G.'ye kızı salonda yatak yaptı. Milliyet'in haberine göre anne Türkan G., sabah saatlerinde bacağında bir el hissedince uyandı. Damadını bacağını okşarken gören Türkan G. şok geçirdi.
Yataktan kalkmaya çalışan ancak kollarından tutan damadının engeli ile karşılaşan Türkan G. bağırınca kızı Çiğdem N. Odaya girdi. Annesini kurtaran Çiğdem N. ve annesi soluğu karakolda aldı.
"SUS İŞARETİ YAPTI"
Polise ifade veren Türkan G., uyuduğu sırada damadının bacağını okşadığını, uyanıp ne yaptığını sorduğunda da, "sus" işareti yaparak eylemine devam ettiğini anlattı. Kaçmaya çalıştığını ancak damadı Gökhan N.'nin kollarından tutarak duvara yasladığını anlatan Türkan G., damadının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.