"BUGÜNE KADAR MARDİN İÇİN HİÇ DURMADIK"

Mardin'i, bölünmüş yollarla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'a bağladıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Bakan Karaismailoğlu, "Mardin-Midyat yolunun yapımına başlıyoruz. Fiziksel ve geometrik standartları yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 33,7 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Mardin'in sadece karayollarını değil, diğer tüm modlardaki ulaşım ağlarını da güçlendiriyoruz. Mardin Havalimanı'nın pistini ve terminal binasını büyüttük. 2003 yılında 19 bin olan yolcu sayısını, 2020 yılında 398 bine çıkardık. Bizim Mardin'e verilmiş bir sözümüz var. Yola, "En büyük sevincimiz vatandaşımızın duyacağı mutluluktur" diye çıktık. Mardin ve ilçelerinin geleceği için, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde bizim için yorgunluk yok. Bugüne kadar Mardin için hiç durmadık, bundan sonra da durmayacağız."