Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat yolunun temel atma törenine katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Karaismailoğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti MYK Üyesi Orhan Miroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Vali Demirtaş'tan ilin ulaştırma konusundaki mevcut durumu, yürütülen yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından, beraberindekilerle birlikte AK Parti il binasına geçen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE YENİ KÜRESEL BİR LOJİSTİK ÜS HALİNE DÖNÜŞECEK"
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımların temelini attıklarını belirterek, şunları söyledi:
"AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yatırımlarımız sonucunda, ülkemizin kat ettiği gelişmeyi görmek, bizleri mutlu ediyor, daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Milletimizin bize verdiği yetki ile, bugün Türkiye'yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, karayolları ve havayollarında kat ettiğimiz gelişmeyi, demiryolları ve denizyollarında da sağlıyoruz.
Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Küresel bir vizyonla attığımız bu adımların olmazsa olmazı ise her ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla az önce değindiğim bütünsel kalkınmamızın hayata geçmesi. Mardin'e gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız her yatırım da gerek bölge gerekse ülkemiz önem arz ediyor."