Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evlerinde çıkan ve annesinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Kerem Güney, tedavi altına alındığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.