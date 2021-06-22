Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evlerinde çıkan ve annesinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Kerem Güney, tedavi altına alındığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, yangında hayatını kaybeden anne Arzu Rahman Güney ve olayın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden baba Mehmet Güney'in cenazeleri üzerindeki otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumunda sürüyor.
Adli Tıp Kurumuna gelen Güney çiftinin yakınları, otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin teslim edilmesini bekliyor.
NE OLMUŞTU?
Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında dün çıkan yangında evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı.