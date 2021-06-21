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    • Yaşam
    • 21.06.2021 16:30
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    • 21.06.2021 16:37
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    'deki yangının detayları ortaya çıktı! Kavga ettiği eşini öldürüp oğlunu yaraladı evi yakıp intihar etti

    'de bir dairede çıkan yangında anne hayatını kaybetti 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı. Yangın sonrası konuşan komşular ise Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğunu ve sabah saatlerinde evden kavga sesleri yükseldiğini belirtti. Daha sonra ortaya çıkan haberlere göre , sabah saatlerinde tartıştığı eşi Arzu Rahman Güney'i öldürdü oğlunu ise yaraladı. Baba Güney, daha sonra evi ateşe vererek yangın süsü vermek istedi. Daha sonra ise 'nden atlayarak intihar etti.

    DHA
    İHA
    Korkunç yangının altından cinayet çıktı

    Ümraniye, Armağanevler Narlı Sokaktaki binanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Ekipler, daireye girdikten sonra içerde oldukları belirlenen Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'e ulaştı. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

    ANNE KURTARILAMADI OĞLU AĞIR YARALI
    Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kerem Güney'in ise yoğum bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar" dedi. Tuncay Kurulay, "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük.

        'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar" şeklinde konuştu.

            KOMŞULAR KAVGA SESİNE DİKKAT ÇEKTİ
            Hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

            YANGIN DEĞİL CİNAYET
            Öte yandan olayın yangın değil cinayet olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Mehmet Güney, boşanma aşamasındaki eşi Arzurahman Güney ile sabah saatlerinde evde tartıştı.

            Tartışma sırasında Mehmet Güney eşini öldürdü çocuğunu da ağır yaraladı. Evin kapılarını kilitleyip dışarı çıkan şahsın eski iş yerini arayarak "Karımla çocuğumu öldürdüm, köprüden kendimi atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

                Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kendisini atarak intihar etti. Ayrıca şahsın eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkararak olaya yangın süsü vermeye çalışmış olabileceği ihtimalleri üzerinde de duruluyor.
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                Haberler Yaşam Ümraniye'deki yangının detayları ortaya çıktı! Kavga ettiği eşini öldürüp oğlunu yaraladı evi yakıp intihar etti