Mucize kurtuluş! Otomobil parçalandı sürücünün burnu bile kanamadı



Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, genç sürücü kaza sonrasında büyük şok yaşadı.

Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın kaldırılması ile yol normal olarak trafiğe açıldı.



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