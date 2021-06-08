Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da Eda ve Ece isimli iki kız kardeş rekora koşuyor

    'da milli güreşçi 21 yaşındaki , 6 yıl önce ablası Ece'nin (23) şampiyonluğu kazanmasının ardından ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor.

    Komando kardeşler!

    Antalya'da milli güreşçi 21 yaşındaki , 6 yıl önce ablası Ece'nin (23) şampiyonluğu kazanmasının ardından ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor.

    KOLEKSİYON
    Tekin kardeşler, ayrıca antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekip iterek, şampiyonalar için güç depoluyor. gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando eğitimi ile madalya koleksiyonu yapmak istiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden dört gözle bekliyor
    Haberler Yaşam Antalya'da Eda ve Ece isimli iki kız kardeş rekora koşuyor