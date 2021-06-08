Antalya'da milli güreşçi 21 yaşındaki Eda Tekin, 6 yıl önce ablası Ece'nin (23) Türkiye şampiyonluğu kazanmasının ardından ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor.

KOLEKSİYON

Tekin kardeşler, ayrıca antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekip iterek, şampiyonalar için güç depoluyor. Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando eğitimi ile madalya koleksiyonu yapmak istiyor.