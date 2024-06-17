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İstanbul Havalimanı'ndan ikinci rekor! Arefe günü bin 642 sefer

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkınca şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar havayolunu tercih etti. Arefe günü İstanbul Havalimanı bin 642 seferle en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 14:11 Güncelleme 17 Haziran 2024, 14:11
İstanbul Havalimanı’ndan ikinci rekor! Arefe günü bin 642 sefer

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9 günlük Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde ve memkleketlerindne geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'ndayoğunluğu yaşanmasına neden olmıuştu.

Edinilen bilgiye göre Kurban BayramI arefesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'dan bin 642 uçuş gerçekleştirildi.

Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru ise, İstanbul'da 11 Haziran 2023'te Manchester City- İnter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günü kırılmıştı.

Sözkonusu tarihte İstanbul Havalimanı'nda bin 794 uçuş planlanmış; bin 690 uçuş gerçekleşmişti.

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