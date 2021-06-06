Mustafa Bayram, kendisi gibi öğretmen olan Deniz Bayram ile 2015'de evlendi. Çiftin Ada ismini verdikleri kızlarının ardından 2019 yılında da ikinci çocukları Kumsal dünyaya geldi. İlçedeki okullarda sınıf öğretmenliği yapan öğretmen çift, evlerinde online ders verirken, 20 aylık kızları Kumsal'ı üst kat komşuları ve aynı zamanda Kumsal'ın bakıcısı Bahriye Y.'ye bıraktı.

Bahriye Y. küçük Kumsal'ı balkonda tek başına bırakıp içeriye girdi. Kumsal'da 7. katta açık bırakılan balkon camından geçtiğimiz yıl 23 Eylül günü düşerek hayatını kaybetti.

PRENSESİM

Bakıcı Bahriye Y. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Acılı günleri atlatamayan anne Deniz Bayram, duygu yüklü bir mesaj paylaştı: Canım yavrum. En büyük acı ölümmüş. Ölümün soğukluğunu hissetmekmiş. Sofralarda yeri olan ama bir daha hiç oturamayacak olanmış. Hani derler ya acının en kötüsünü yaşadım diye.

Hiç bu kadar gözüm yollarda kalmadı. İlk defa bu kadar çaresizim. Senin artık olmadığını bilmek, gelmeyeceğini bilmek canımı çok yakıyor. Bizim daha yaşayacaklarımız vardı. Şimdi her şey yarım kaldı. Seni ne çok seviyorum canım yavrum, prensesim, her şeyim. Seni çok ama çok özledim Kumsal'ım."