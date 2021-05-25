Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29) 1 kez ağırlaştırılmış ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya maktul Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve yakınları da katıldı. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı; İlkay Tokkal'ı 27 yerinden ve Emel Tokkal'ı 18 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca hisle öldürme', 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 4 yerinden bıçaklayarak 'Kasten öldürme ve delilleri yok etme' sabit bularak sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.
"BENİM VİCDANIM RAHAT"
Karardan önce son savunmasını yapan Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, "İlkay ile Emel'e ait evi aldım ve parasını ödedim. Bu insanlarla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkay'ın babası koronadan vefat ettiğinde defin işlerine ben koştum. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Onları nasıl öldürebilirim. Benim vicdanım rahat. Olan çocuklarıma, aileme olacak. Suçsuzum beraatimi istiyorum. Katil ben değilim, katil dışarıda bir yerde" dedi.