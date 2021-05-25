



BİR AİLEYİ KATLETMİŞTİ

Emel Tokkal'ın ilk evliliğinden olan kızı annesine ulaşamayınca Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları durumdan şüphelenerek çilingir yardımıyla evin kapısını açmak istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katındaki eve gelen çilingirin evin kapısını polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kapı açıldı. Kapının girişinde telefon dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler, anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk incelemede üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayetin şüphelileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi Mehmet Şerif Boğa hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mehmet Şerif Boğa'nın ailenin cansız bedenlerinin bulunduğu gün apartmanın önünde ağlaması da dikkatlerden kaçmamıştı.