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    • Yaşam
    • 25.05.2021 16:36
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    • 25.05.2021 16:36
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    Türkiye'nin konuştuğu cinayeti şüphelileri amca ve hala hakim karşısında

    ile Tatlı Sert'te de işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 14 yaşındaki amca S.T. ve 26 yaşındaki hala A.Ç. hakim karşısında çıktı.

    İkra Nur cinayeti şüphelileri amca ve hala hakim karşısında

    Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi derede bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan amcası S.T (14) ile halası A.Ç'nin (26) yargılanmasına başlandı.

    Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.T, tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu, A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Mahkeme heyeti tarafından haklarındaki iddianame okunan sanıkların ilk savunmaları alındı.

    Duruşma, tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



        OLAY
        Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

        7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç. için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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