Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi derede bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan amcası S.T (14) ile halası A.Ç'nin (26) yargılanmasına başlandı.
Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.T, tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu, A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti tarafından haklarındaki iddianame okunan sanıkların ilk savunmaları alındı.
Duruşma, tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.