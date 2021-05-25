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    • Yaşam
    • 25.05.2021 14:57
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    • 25.05.2021 14:57
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    16 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

    merkeze bağlı Pazarcık Köyünde (16), tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü. M.Ö. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA
    16 yaşındaki gencin feci ölümü

    Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    BAŞINDAN VURULDU
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

    Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam 16 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü