



"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM, BEN YAPMADIM"

Tanığın ardından sonrasında konuşan sanık Mehmet Şerif Boğa, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasını şu şekilde yaptı:

"Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun."