Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın ve Tokkal ailesinin avukatları hazır bulundu. Davanın ikinci duruşmasında, olay günü sanığın bindiği ticari taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.
"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM, BEN YAPMADIM"
Tanığın ardından sonrasında konuşan sanık Mehmet Şerif Boğa, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasını şu şekilde yaptı:
"Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun."
49 BIÇAK DARBESİ
Dosyadaki delillerin toplanmasıyla savcı davayla ilgili mütalaasını verdi. İlkay Tokkal'ı 27 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme', Emel Tokkal'ı 18 yerinden bıçaklayarak 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme ve Delilleri Ortadan Kaldırma' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 4 yerinden bıçaklayarak 'Kasten Öldürme ve Delilleri Yok Etme' suçlarını sabit bulan savcı, sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.