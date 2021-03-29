Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal’ı katleden cani Mehmet Şerif Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı!

İFADELERİNE ULAŞTI

Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. Suçlamaları kabul etmeyen katil zanlısı Boğa, Tokkal ailesiyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ettiği ifadesinde şunları söyledi: "İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum. İlkay ise Cengiz Topel caddesindeki dükkanında cep telefonu satıyordu. Kendisinden taksitle telefon aldım; bu vesile ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. İlkay 2 yıl kadar önce işyerini kapatarak Arifiye Mahallesi'ne taşındı, 'Doruk iletişim' adlı işyerini açtı. Ben de o tarihte yanında çalışmaya başladım. Üç ay öncesine kadar beraber çalışıyorduk. Üç ay önce İlkay'ın yanından ayrılarak Mardin'e gittim. Ancak İlkay ve eşi ile hemen hemen her gün telefonla görüşüyordum. 15 gün kadar önce Eskişehir'e geldim. İki gün kadar kaldıktan sonra İstanbul'a gidip, 1 hafta sonra da geri geldim.