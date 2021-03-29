Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal’ı katleden cani Mehmet Şerif Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı!
Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29) ifadesi ortaya çıktı. Boğa'nın ifadesinde "Aramızda hiçbir zaman husumet, tartışma olmadı. Olayın şokunu halen yaşıyorum. Bu, kim tarafından nasıl yapıldı, hiçbir fikrim yokö diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.
Evinin bodrumunda cinayetlere ilişkin kanlı çorap ile ayakkabı bulunan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Boğa'nın ifadesinde "Aramızda hiçbir zaman husumet, tartışma olmadı. Olayın şokunu halen yaşıyorum. Bu, kim tarafından nasıl yapıldı, hiçbir fikrim yokö diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede İlkay-Emel çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un otopsi raporuna da yer verildi. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın İlkay'ı 27, Emel'i 18, Ali Doruk'u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü kaydedildi.
İFADELERİNE ULAŞTI
Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı. Suçlamaları kabul etmeyen katil zanlısı Boğa, Tokkal ailesiyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ettiği ifadesinde şunları söyledi: "İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum. İlkay ise Cengiz Topel caddesindeki dükkanında cep telefonu satıyordu. Kendisinden taksitle telefon aldım; bu vesile ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. İlkay 2 yıl kadar önce işyerini kapatarak Arifiye Mahallesi'ne taşındı, 'Doruk iletişim' adlı işyerini açtı. Ben de o tarihte yanında çalışmaya başladım. Üç ay öncesine kadar beraber çalışıyorduk. Üç ay önce İlkay'ın yanından ayrılarak Mardin'e gittim. Ancak İlkay ve eşi ile hemen hemen her gün telefonla görüşüyordum. 15 gün kadar önce Eskişehir'e geldim. İki gün kadar kaldıktan sonra İstanbul'a gidip, 1 hafta sonra da geri geldim.