Türkiye'de şubat ve mart aylarında Covid-19 vakaları, özellikle Karadeniz'de zirve yaptı. Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, uzun süre ilk sıralarda yer aldı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 binde 348 vaka ile Türkiye'de en fazla vaka bulunan il konumunda bulunan Samsun, 6-12 Mart'ta 100 binde 456, 13-19 Mart'ta 100 binde 508, 27 Mart- 2 Nisan'da ise 100 binde 678 vaka sayısıyla zirveyi bırakmadı.
Valilik koordinasyonunda filyasyon ekiplerinin sayısının artırılması, kentteki işlek caddelerde HES kodu sorulması sonucu Samsun, 24- 30 Nisan'da illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 267 vaka ile 42'nciliğe indi. Şu anda sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale ve Çanakkale vaka sayısı açısından en yüksek iller olarak kayıtlara yansıdı.
KAPANMANIN UZATILMASI GÜNDEMDE YOK
İçişleri Bakanı Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı ile ilgili konuştu. Soylu "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" dedi.
AŞIRI DERECEDE İYİYİZ
Dünya genelinde 1.18 milyardan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye ise aşı programını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Şu ana kadar 20 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının 15 milyonları bulacağı açıklandı.