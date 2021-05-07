



COVID'TEN HABER VAR

Coronavirüs salgını 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldı. Toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı. Ajans Pres Medya Takip Merkezi, virüsün medya karnesini de çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 69 milyonun üzerinde Covid-19 haberlerine yer verildiği tespit edildi. Son kapanmadan bu yana ise haber sayısı 59 bin 265 olarak kayıtlara geçti.