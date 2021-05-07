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    'da alınan sık tedbirler ve aşı sayesinde vaka sayıları geriledi | Yurttan ve dan koronavirüs haberleri

    Coronavirüs vaka sayılarında uzun süre zirvede kalan , alınan sık tedbirler ve aşı sayesinde 42. sıraya geriledi. İşte haberin detayları ve7 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dan koronavirüs haberleri...

    Sam'son'

    Türkiye'de şubat ve mart aylarında Covid-19 vakaları, özellikle Karadeniz'de zirve yaptı. Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, uzun süre ilk sıralarda yer aldı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 binde 348 vaka ile Türkiye'de en fazla vaka bulunan il konumunda bulunan Samsun, 6-12 Mart'ta 100 binde 456, 13-19 Mart'ta 100 binde 508, 27 Mart- 2 Nisan'da ise 100 binde 678 vaka sayısıyla zirveyi bırakmadı.



    Valilik koordinasyonunda filyasyon ekiplerinin sayısının artırılması, kentteki işlek caddelerde HES kodu sorulması sonucu Samsun, 24- 30 Nisan'da illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 267 vaka ile 42'nciliğe indi. Şu anda sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale ve Çanakkale vaka sayısı açısından en yüksek iller olarak kayıtlara yansıdı.

    KAPANMANIN UZATILMASI GÜNDEMDE YOK
    İçişleri     Bakanı Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı ile ilgili konuştu. Soylu "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" dedi.



    AŞIRI DERECEDE İYİYİZ
    Dünya genelinde 1.18 milyardan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye ise aşı programını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Şu ana kadar 20 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının 15 milyonları bulacağı açıklandı.



        MİSAFİR YOK VİRÜS YOK
        Mardin         Midyat Pelitli Mahallesi'nde şu ana kadar Covid'e rastlanmadı. 500 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam uyuyuyor. Kesinlikle misafir kabul etmiyor.



        COVID'TEN HABER VAR
        Coronavirüs         salgını 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldı. Toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı. Ajans Pres Medya Takip Merkezi, virüsün medya karnesini de çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 69 milyonun üzerinde Covid-19 haberlerine yer verildiği tespit edildi. Son kapanmadan bu yana ise haber sayısı 59 bin 265 olarak kayıtlara geçti.



        HİNDİSTAN NEFES ALAMIYOR
        Hindistan'da son 24 saatte 412 bin 262 vaka, 3 bin 980 ölüm kayıtlara geçti. Çengalpet kentinde solunum cihazına bağlı hastalara oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti. Ülkede oksijen tüpü bulmak zorlaştı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Yaşam Samsun'da alınan sık tedbirler ve aşı sayesinde vaka sayıları geriledi | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri