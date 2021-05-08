Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıları güçlendirerek kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu. 4 ayrı kumarhaneye yapılan operasyonda, 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi. Öte yandan, kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde maske ve dezenfektan gibi malzemelerin bulunduğu da görüldü. Öte yandan, sanayi sitesi içerisindeki depoya 4 ay önce de baskın düzenlendi. Kumarhanede, "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısıyla dikkat çeken panonun kaldırmadığı görüldü.
08.05.2021 10:46
- Son Güncelleme: 08.05.2021 11:00
Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.