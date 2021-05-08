Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

