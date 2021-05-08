RAMAZAN İMSAKİYE
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Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıları güçlendirerek kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu. 4 ayrı kumarhaneye yapılan operasyonda, 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi. Öte yandan, kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde maske ve dezenfektan gibi malzemelerin bulunduğu da görüldü. Öte yandan, sanayi sitesi içerisindeki depoya 4 ay önce de baskın düzenlendi. Kumarhanede, "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısıyla dikkat çeken panonun kaldırmadığı görüldü.

08.05.2021 10:46 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:00
Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor.

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Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti.

Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

Kameralardan jandarmanın geldiğini gören kişiler ise tombala oynanmasında kullanılan aletler ile mekanlardaki bazı gizli bölmelere saklanmaya çalıştı.

Komandolar koçbaşıyla kapıyı kırdı! İzmir'de şampiyonlar ligi gibi kumarhaneye baskın

Kameraları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen bir kişi, "Selamun aleyküm" derken, diğer kişiler görüntülenmemek için saklanmak istedi. Yapılan kontrollerde, gizli bölmelerde saklanan kişiler, jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.