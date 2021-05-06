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    • Yaşam
    • 06.05.2021 23:51
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    • Son Güncelleme:
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    • 07.05.2021 00:00
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    Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar ’ın işi mi?

    ’nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100’ün üzerinde ışık görüntülendi. ’dan da görülen ışıkların, 'in sahibi milyarder iş insanı 'ın larından geldiği tahmin ediliyor. Haberin deteyları...

    İHA
    Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

    'dan görülen sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, o anları görüntüledi. Işık huzmelerinin, bir yıl önce de 'de de görülen, 'un sahibi oldu 'in uzaya gönderdiği ve adı verilen lara ait olduğu düşünülüyor.


    STARLİNK UYDULARI NEDİR?

    Starlink şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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