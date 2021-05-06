Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı Hilal apartmanının çöktüğü anlaşara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
KALDIRIMDAKİ KADIN VE KEDİ SON ANDA KURTULDU
Hilal apartmanını yıkılma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor.
Yıkılma anında kadın toz bulutunun arasında kalırken, yıkılmanın ardından vatandaşların sokağa çıkarak ekipleri aradığı da görüntülerin arasında yer alıyor.