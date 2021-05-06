Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer tam kapanma olmasaydı...

Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor" dedi.

