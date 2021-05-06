Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer tam kapanma olmasaydı...
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı hakkında şoke eden yeni bir detay daha ortaya çıktı. Enkaz alanında incelemelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" dedi.
06.05.2021 15:15
- Son Güncelleme: 06.05.2021 15:34
Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor" dedi.