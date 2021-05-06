RAMAZAN İMSAKİYE
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Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer tam kapanma olmasaydı...

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı hakkında şoke eden yeni bir detay daha ortaya çıktı. Enkaz alanında incelemelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" dedi.

06.05.2021 15:15 - Son Güncelleme: 06.05.2021 15:34
Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer kısıtlama olmasaydı...

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden 5 katlı Hilal Apartmanı, saat 10.30 sıralarında çöktü. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı.

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Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer kısıtlama olmasaydı...

Belediye Başkanı Arısoy, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu

Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer kısıtlama olmasaydı...

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Sümer Mahallemizde bir bina, bugün saat 10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşerilerimizden aldığımız bilgiye göre, gece binada bir çatırtı meydana gelmesi üzerine, bina geceden boşaltılmıştı.

Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer kısıtlama olmasaydı...

Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Zeytinburnu'nda çöken Hilal Apartmanı hakkında şoke eden detay! Belediye Başkanı açıkladı: Eğer kısıtlama olmasaydı...

"Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmakta" diyen Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz.