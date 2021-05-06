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    • Yaşam
    • 06.05.2021 18:03
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    • 06.05.2021 18:04
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    'da otomobil şarampole devrildi: Eşi ve çocukları yaralandı

    'un ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Şule (32), çocukları Zeynep Reyyan (5) ve (2), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AA
    Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

    (31) yönetimindeki 19 LE 101 plakalı otomobil, - kara yolu Narlısaray Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

    Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Şule (32), çocukları Zeynep Reyyan (5) ve (2), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Buradaki müdahalenin ardından kara yoluyla, Adem Samur ise ambulans helikopterle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ise 'ne sevk edildi.

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