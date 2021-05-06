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    • Yaşam
    • 06.05.2021 20:06
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    • 06.05.2021 20:24
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    Borçları ödemedikleri için elektriği kesen ekipler ile köylüler kavga çıktı

    'nın ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile ekibi arasında kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak sonlandırdı. İşte o anlar...

    İHA
    Elektrikleri kesilen Harranlılar DEDAŞ ekibine saldırdı

    Ramazan ayında 'nın ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal Damlasu, , , ve mahallesi sakinleri, ekiplerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı ihbar üzerine bölgeye giden jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

    yetkililerinden yapılan açıklamada, "Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu" denildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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