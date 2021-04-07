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    • 07.04.2021 19:18
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    'da - Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı

    Son dakika haberleri... 'da en fazla kullanılan metro hatlarından biri olan - Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bakım çalışmaları sebebiyle geçici bir süre kapatıldı.

    O metro istasyonu kapatıldı!

    'da en fazla kullanılan metro hatlarından biri olan - Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

    NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL
    Metro İstanbul'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

    Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey- arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

    Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.

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