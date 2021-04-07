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    • 07.04.2021 19:07
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    lular dikkat! Valilik uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor | METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

    adeta yazdan kalma bir gün yaşarken 'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan uyarı açıklamasında, "Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, 'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi. İşte İstanbul Valiliği'nin o uyarısı ve Meteorolojinin 5 günlük hava raporu

    İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı!

    İstanbul adeta yazdan kalma bir gün yaşarken İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.



    Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.



    Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:
    Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı



    Rüzgârın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.

        Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        8 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

        9 NİSAN CUMA HAVA DURUMU RAPORU
            Haberler Yaşam İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor | METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU