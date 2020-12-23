Beylikdüzü yönünden gelen araçlardan inerek oturarak yolculuk yapmak isteyenlerin de eklenmesi ile Avcılar'daki hareket noktasına gelen metrobüslere binmek isteyenler sırada beklemek zorunda kaldı.

Metrolarda özellikle Kirazlı-Yenikapı seferlerinde yine yoğunluk görülürken, kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.





SEFER SAYILARI ELEŞTİRİ KONUSU

CHP'li İBB yönetimi, uzun zamandır sefer sayılarını artırmadığı ve toplu taşımalarda yoğunluğa sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.