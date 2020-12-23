Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.12.2020 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2020 11:47
    ABONE OL

    İstanbul'da metro ve metrobüste sabah yoğunluğu! virüs önlemleri hiçe sayıldı

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar’daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağı’nda bu sabah da işe gitmek isteyenler sıraya girerken yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle virüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe  hiçe sayıldı. yönetimi, sefer sayılarını artırmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.

    Beylikdüzü yönünden gelen araçlardan inerek oturarak yolculuk yapmak isteyenlerin de eklenmesi ile Avcılar'daki hareket noktasına gelen metrobüslere binmek isteyenler sırada beklemek zorunda kaldı.

    Metrolarda özellikle Kirazlı-Yenikapı seferlerinde yine yoğunluk görülürken, kalabalık nedeniyle virüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.



    SEFER SAYILARI ELEŞTİRİ KONUSU
    'li yönetimi, uzun zamandır sefer sayılarını artırmadığı ve yoğunluğa sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul'da metro ve metrobüste sabah yoğunluğu! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı