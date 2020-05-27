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    • 27.05.2020 11:39
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    'da endişe yaratan görüntü: ve metrobüslerde "sosyal mesafe" kuralına uyulamadı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiği ve araçlarında yine yoğunluk görüldü. Özellikle ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralı yok sayıldı. , haftalardır sefer sayılarını azaltarak toplu taşımada yoğunluğa sebep olduğu için eleştirilerin odağında.

    İstanbul'da endişe yaratan görüntü

    Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye giden büslerde Zeytinburnu'na kadar uygulamaya uygun olarak iki koltuktan biri boş bırakılırken, ayaktaki yolcu sayısında yoğunluk nedeniyle buna uyulamadı.



    Beylikdüzü veya Avcılar yönüne metrobüsler neredeyse tamamen boş giderken, aksi yöndeki yoğunluğu gidermek için peş peşe araç kaldırılmasına rağmen, DHA muhabirinin bindiğim metrobüslerdeki ayaktaki yolcu sayısı zaman 25'i buldu.

    METRODA BÜYÜK YOĞUNLUK
    Metrobüsün yanı sıra 'da en yoğun kullanılan araçlarından metro hatlarında saat 07.30'dan saat 09.00'a kadar bazı hatlarda büyük yoğunluk görüldü. Özellikle Atatürk Havalimanı-Yenikapı ve Kirazlı'ya yönüne giden metrolarda maske kuralına uyan yolcuların dip dibe yolculuk etmek zorunda kaldıkları görüldü.


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