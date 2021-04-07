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    • 07.04.2021 20:52
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    • 07.04.2021 20:52
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    çöktü mü? hatası nedir?

    Popüler oyunlardan birisi olan çöktü mü? hatası nedir? çözümü oyuncular tarafından merak ediliyor. Steam üzerinden bağlanılan CS:GO oyununda maç arama sürelerinin yarım saati bulduğu belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    CS GO çöktü mü? CS GO ağına bağlanılıyor hatası nedir?

    CS GO çöktü mü? CS GO ağına bağlanılıyor hatası nedir? CS GO ağına bağlanılıyor hatası çözümü oyuncuların merak ettiği konulardan birisi oldu. Milyonlarca online oyuncuya sahip bir oyun olan ve Türkiye'den de büyük ilgi gören CS:GO çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor.

    CS GO ÇÖKTÜ MÜ?

    Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da oyuncuların belirttiğine göre harita seçimlerinde yarım saati bulan bekleme süreleri yaşanıyor.

    CS GO AĞINA BAĞLANILIYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

    1. Yol

    Steam programını açın.
    Steam üzerinden kütüpaneye giriş yapın.
    CSGO üzerine gelerek sağ tıklayın ve "Dosya Bütünlüğünü Doğrula" seçeneğini seçin.
    Bu işlem biraz zaman alabilir. Beklemelisiniz.
    Şimdi tekrar kontrol edin. Sorun devam ediyorsa alt kısımdaki çözümü deneyebilirsiniz.

    2. Yol

    CSGO Ağına Bağlanılıyor Hatası 'nın bulunduğu bölümde "Çevrimdışı modda oyna" kutusu yer almaktadır.
    Çevrimdışı modda oyna kutusunu tıklayın ve çevrimdışı olarak başlatın.


    Steam menüsüne geri gelip, "kullanıcı değiştir" seçeneğine tıklayın.
    Kullanıcı girişi yapmayı deneyin.
    Eğer sorununuz hağla evam ediyorsa, Steam program istemcisinden kaynaklı olma olasılığıda bulunmaktadır.

        3. Yol

        Hata eğer steam istemcisinden kaynaklanıyor ise, alt kısımdaki yöntemi deneyebilirsiniz.
        Hesabınıza, Steam resmi sayfası yani sitesinden giriş yapın.


        Steam hesabınızda, internet sitesi üzerinden bio veya avatar değişikliği yapmalısınız. Bu sayede hesap güncellemeye girecektir.
        Değişiklikleri kaydedip , tarayıcıyı kapatın.
        Şimdi steam programına giriş yapıp , hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.
        Yüksek ihtimal ile herhangibir hata almayacaksınız.
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