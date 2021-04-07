CS GO çöktü mü? CS GO ağına bağlanılıyor hatası nedir? CS GO ağına bağlanılıyor hatası çözümü oyuncuların merak ettiği konulardan birisi oldu. Milyonlarca online oyuncuya sahip bir oyun olan ve Türkiye'den de büyük ilgi gören CS:GO çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor.
CS GO ÇÖKTÜ MÜ?
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da oyuncuların belirttiğine göre harita seçimlerinde yarım saati bulan bekleme süreleri yaşanıyor.
CS GO AĞINA BAĞLANILIYOR HATASI ÇÖZÜMÜ
1. Yol
Steam programını açın.
Steam üzerinden kütüpaneye giriş yapın.
CSGO üzerine gelerek sağ tıklayın ve "Dosya Bütünlüğünü Doğrula" seçeneğini seçin.
Bu işlem biraz zaman alabilir. Beklemelisiniz.
Şimdi tekrar kontrol edin. Sorun devam ediyorsa alt kısımdaki çözümü deneyebilirsiniz.
2. Yol
CSGO Ağına Bağlanılıyor Hatası 'nın bulunduğu bölümde "Çevrimdışı modda oyna" kutusu yer almaktadır.
Çevrimdışı modda oyna kutusunu tıklayın ve çevrimdışı olarak başlatın.
Steam menüsüne geri gelip, "kullanıcı değiştir" seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı girişi yapmayı deneyin.
Eğer sorununuz hağla evam ediyorsa, Steam program istemcisinden kaynaklı olma olasılığıda bulunmaktadır.