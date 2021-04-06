Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 6 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Kader ile Özer Ardıç'ın fıstıkları Nilsu Ardıç





Tuğba ile Koray Apaydın'ın yakışıklısı Çınar Apaydın





Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz







Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik

