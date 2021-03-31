



Şirketin CEO'su Nevzat Aydın





SESSİZ 7 GÜN! 21 MİLYON 504 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin uğradığı siber saldırının 7 gün sonra fark edildiği ortaya çıktı… Üyeler bu duruma da tepki gösterdi.



YEMEKSEPETİ, siber saldırıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildirimini gönderdi. Açıklamada birçok skandal dikkat çekti. Saldırının 18 Mart tarihinde yapıldığı ama bunun tam 7 gün sonra fark edildiği ortaya çıktı. Yemeksepeti şirketi, siber saldırıdan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiğini kabul etti. Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiğine dikkat çekildi. Normal şartlarda "yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemedi" açıklamasına ise üyeler tepki gösterdi: Peki siz ne iş yapıyorsunuz.