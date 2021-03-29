Tebliğnamede, sanık Berk Akand'ın, bütün bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olmamasının mümkün olmadığı aktarıldı. Sanıkların ölen Şule'nin direncini manevi olarak ve fiilen birlikte kırdıkları, karar ve irade birliği ile dayanışmalı hareket ederek, eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladıklarının kabulünde zorunluluk bulunması karşısında, sanık Berk Akand'ın diğer sanık Çağatay Aksu ile birlikte işlediği, 'cinsel saldırı suçunu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan TCK'nın 82/1-h ve 37'nci maddeleri uyarınca fail olarak cezalandırılması gerektiği vurgulandı.