SON DAKİKA: Eşinin üzerine benzin dökerek yakan adam tutuklandı

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan, 2 çocuk sahibi Ekrem A., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ayşe A.'yı konuşmak için motosikletle merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü.
Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü.
Ayşe A.'yı ateşe veren Ekrem A. olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı.