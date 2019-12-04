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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

Son dakika: davasında karar belli oldu

Son dakika haberi... öğrencisi 'in ölümüne ilişkin sanıklar ve 'ın "cinayet", "nitelikli " ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi. Berk Akand hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, 'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.

öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

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