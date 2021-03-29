Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 11:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: koronavirüse yakalandı!

    Son dakika haberi! Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı yapılan Kovid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    İHA
    Necmettin Nursaçan koronavirüse yakalandı!

    Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


    TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
    Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Kovid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

    Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

    Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Necmettin Nursaçan koronavirüse yakalandı!