Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Çankaya ilçesindeki evinde tavana iple asılı bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaptı. Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

OTOPSİ YAPILIYOR

Prof. Dr. Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı.

İntihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada he hangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu raporda, Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası vardı. İşte bu durum, Taner'in bir cinayete kurban gittiği iddialarını gündeme taşıdı.