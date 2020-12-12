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    • 12.12.2020 Gazete
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    ’in 2018’de ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olan Prof. Dr. evinde ölü bulundu!

    Üniversitesi öğrencisi ’in 2018’de lüks rezidansın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. , rapora ‘ değil’ diye yazmıştı. Prof. Dr. Taner’in evinde ölü bulunması, şüphesini ortaya çıkardı.

    Şüpheli son

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , Çankaya ilçesindeki evinde tavana iple asılı bulundu.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaptı. Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

    OTOPSİ YAPILIYOR
    Prof. Dr. Taner, öğrencisi 'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı.

    ettiği ileri sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada he hangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi.

    Söz konusu raporda, Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası vardı. İşte bu durum, Taner'in bir e kurban gittiği iddialarını gündeme taşıdı.

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    Haberler Güncel Şule Çet’in 2018’de ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu!