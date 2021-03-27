Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı.
POLİSTEN KAÇMAK İÇİN GİZLENDİLER
Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi. İçeride eğlence için bulunan yabancı uyruklu şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, koranavirüs tedbirlerine uymayarak 19.00'dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.
"DERNEK TOPLANTISI YAPTIK SONRA EĞLENDİK YALA YOK"
Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi "Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi.