"TÜKETİM 50-60 TONA ULAŞACAK"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Adana'mızda tüketim fazlalaşmaya başladı. Şuanda et sıkıntımız yok. Yasaklar kalkıp restoranlar açılınca ortalama günlük et satışı market, kasap ve restoranlarda toplam 32 tona ulaştı. Adanalılar uzun zamandır özlem çekiyordu, et çok fazla alınmıyordu. Önceden günde 15-16 ton et tüketilirken şu anda 32 tona çıktı. İlerleyen günlerde bu tüketim 50-60 tona çıkacaktır" diye konuştu.