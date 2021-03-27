İşte 47 milyon liralık rüşvet çarkının fotoğrafı

HERKESİN GÖREVİ FARKLI

Örgütün, yargıdaki dosyalara müdahale ettiği, bilgi sızdırdığı, işlemleri hızlandırdığı belirlendi. Örgüt adına çalışan avukatın dosyaları takip ettiği, adliye çalışanlarının dosyalarla ilgili bilgi sızdırdığı, polis memurunun ise örgüt adına kişilerle ilgili sorgulama yaptığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; bilgi ve belge temin etmek için kamu görevlilerine rüşvet veren örgütün, yargıdaki dosyalara müdahale karşılığında para aldığı ve rüşvet verdiği anlara ilişkin görüntüler de dosyaya girdi.