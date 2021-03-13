Bursa'da Faruk E. idaresindeki TIR'ın freni boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi öldü 2'si ağır 34 kişin yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı.