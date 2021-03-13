Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" dedi.