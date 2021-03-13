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    • Yaşam
    • 13.03.2021 22:32
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    • 13.03.2021 22:46
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    'daki trafik sında 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücüsü tutuklandı!

    ’da 4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı nın ardından gözaltına alınan sürücüsü Faruk E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

    İHA
    O TIR şoförü tutuklandı

    Bursa'da Faruk E. idaresindeki TIR'ın freni boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi öldü 2'si ağır 34 kişin yaralandı.

    Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALDI
        Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" dedi.

        TUTUKLANDI
        Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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