SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Bursa'da dün yaşanan TIR faciasında 4 kişi öldü, 8'i ağır, 20 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü.
13.03.2021 12:42
- Son Güncelleme: 13.03.2021 12:58
Son dakika haberi... Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kazada ölen 4 kişiden Semih Ural, doğum günü olan bugün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.