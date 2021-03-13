SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kazada ölen 4 kişiden Semih Ural, doğum günü olan bugün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.