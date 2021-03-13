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SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bursa'da dün yaşanan TIR faciasında 4 kişi öldü, 8'i ağır, 20 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü.

13.03.2021 12:42 - Son Güncelleme: 13.03.2021 12:58
SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kazada ölen 4 kişiden Semih Ural, doğum günü olan bugün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi.

SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Faruk E. yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Hızla ilerleyen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

SON DAKİKA: Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoförün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.