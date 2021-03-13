Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna Temurtaş. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna Temurtaş. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Temurtaş. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı.
Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hüsna Temurtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
BİR SÜRE ÖNCE BABASININ EVİNE GİTMİŞ