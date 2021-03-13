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    • Yaşam
    • 13.03.2021 21:04
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    • 13.03.2021 21:27
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    İzmir’de kocası tarafından yağmuruna tutulan 3 çocuk annesi kadın öldü

    İzmir'in ilçesinde . (30), tartıştığı eşi Hüsna Temurtaş (34), tarafından tabancayla yağmuruna tutularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheli Hüsna Temurtaş'ın yakalanması için çalışma başlattı. Korkunç kadın inin detayları...

    AJANSLAR
    3 çocuğunun annesini kurşun yağmuruna tuttu

    Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna Temurtaş. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna Temurtaş. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Temurtaş. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı.

    Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hüsna Temurtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    BİR SÜRE ÖNCE BABASININ EVİNE GİTMİŞ

        Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna Temurtaş'ın babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin Temurtaş'ın suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin Temurtaş'ın kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin Temurtaş'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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