Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna Temurtaş'ın babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin Temurtaş'ın suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin Temurtaş'ın kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin Temurtaş'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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