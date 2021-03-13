İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart'ta Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen yüzü maskeli bir kişinin bıçaklamak ve gaz sıkmak suretiyle güvenlik görevlisi E.T.'yi (35) etkisiz hale getirerek kasada bulunan yaklaşık 90 bin parayı alarak kaçması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.'nin (34) olay sonrası hava yoluyla Erzurum'a, daha sonra buradan da kara yoluyla Ağrı'ya gittiği belirlendi.