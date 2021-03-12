Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

KATLİAM GİBİ KAZA BÖYLE GERÇEKLEŞTİ