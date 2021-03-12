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    • 12.03.2021 18:37
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    Son dakika! - yolunda freni boşalan , onlarca aracı biçti!

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde freni boşalan 'ın önünde seyreden onlarca araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme da, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İşte korkunç kazanın detayları...

    AJANSLAR
    Freni boşalan TIR, onlarca aracı biçti!

    Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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    Alınan bilgiye göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

    BURSA VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

    KATLİAM GİBİ KAZA BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

        Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

        Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı. Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü.

        ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI!

        Onlarca yaralı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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        Haberler Güncel Son dakika! Bursa-Ankara yolunda freni boşalan TIR, onlarca aracı biçti!