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    • 09.03.2021 09:03
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    SON DAKİKA: Çiçek satarak kızını 'da okuttuğunu sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı

    Son dakika haberi: 'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak evinin geçimini sağlayan 57 yaşındaki 2 çocuk annesi 'un 'nde okuduğunu sandığı 25 yaşındaki 'un 'da okumadığı ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.

    DHA
    Herkesi kandırdı! Gerçek bambaşka çıktı

    Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.

    OXFORD'DA 5 YILDIR TIP EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI
    Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.



    "ANNEM ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEREK BİZİ BU GÜNLERE GETİRDİ"
    Oxford Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi.

        "AĞABEYİM ŞU AN ASTSUBAY HAKKARİDE"
        Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor.

        "ANNEM AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜR"
        Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar"         ifadelerini kullandı.



        ÇOK SAYIDA KİŞİ DESTEK MKESAJI ATTI
        Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı.

            AİLESİNDEN UZAKTA BİR YAŞAM SÜRÜYOR
            Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.
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