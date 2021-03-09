Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.
OXFORD'DA 5 YILDIR TIP EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI
Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.
"ANNEM ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEREK BİZİ BU GÜNLERE GETİRDİ"
Oxford Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi.