Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri hamile numarası yaparak, çocuğunu düşüreceğini ve market çalışanlarını pompalı tüfekle öldüreceğini söyledi.
Polis gelince bayılma numarası yapan kadınlar, hırsızlık senaryoları ile pes dedirtti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde müşteri gibi markete gelen 2 kadın, yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu.