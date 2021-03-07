Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü anlattı.
'ÇOCUKLARIMA EĞİTİM HAYATLARINDA KATKI SUNMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUM'
15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, "Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazende bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi'nde okuyor" dedi.
'KADININ HER ZAMAN EN GÜZEL YERDE OLMASI LAZIM'
Kadınların çalışıp, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fedakarlığın örneğini gözler önüne seren Bozkurt, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadın en güzel varlıktır, kadının her zaman en güzel yerde olması lazım. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.