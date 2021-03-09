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    • 09.03.2021 07:11
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere çığ uyarısı! 9 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunduğu bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 9 Mart hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere çığ uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 15°C
    Az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 19°C
    Paçalı yer yer çok bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 12°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 12°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Az bulutlu

    NEVŞEHİR °C, 11°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 11°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HAKKARİ °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

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